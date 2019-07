Arriva WebMapp: l'app che permette di trovare informazioni sul territorio veneziano | VIDEO

La città metropolitana è a portata di smartphone grazie ad una applicazione digitale studiata e realizzata assieme ai comuni del territorio provinciale di Venezia. Si chiama “WebMapp” l’app sviluppata in house dalla città metropolitana di Venezia per dispositivi mobili Android e iOS.

Il progetto

Si tratta di un progetto voluto dal sindaco Luigi Brugnaro, che ha coinvolto direttamente i singoli comuni del territorio metropolitano che hanno collaborato attivamente per la raccolta e l’assemblaggio delle informazioni che, poi, sono state inserite nell'applicazione che si propone come strumento innovativo ad uso e beneficio di residenti e turisti.

Coinvolti 41 comuni su 44

Sono 41 su 44 i comuni metropolitani per ora coinvolti direttamente nel progetto che ha previsto 23 sessioni formative con il personale comunale, ha coinvolto 206 tecnici e più di 40 studenti in alternanza scuola/lavoro, 6 amministrazioni che collaborano (Regione Veneto, Consorzi di bonifica, vigili

del fuoco). La app è stata realizzata in due lingue, Italiano ed in Inglese, è gratuita ed è stata pensata come strumento che integra carta e sistemi digitali, indirizzato ai cittadini, ai turisti ed agli operatori per ricercare informazioni geolocalizzate del territorio della città metropolitana di Venezia in maniera dinamica, semplice e immediata. Su questa cartografia si sviluppano altri 7 progetti (piani delle acque, piani protezione civile, geoportale nazionale, limitazioni del traffico, progetto piste ciclabili, sottoservizi).

Un lavoro di 4 anni

«Il risultato che abbiamo ottenuto è molto importante perché il frutto di un lavoro di 4 anni. - ha spiegato Brugnaro - Questa app è realtà oggi grazie allo sforzo di tante persone, un esempio di cosa intendiamo noi per città metropolitana dove la condivisione e la sinergia tra territori può consentire di centrare importanti traguardi e obiettivi. Un progetto realizzato a costo zero, che valorizza la professionalità del personale della città metropolitana che ringrazio ancora per il lavoro svolto. Un grazie ai sindaci dei comuni metropolitani e a chi ha contribuito alla creazione di questa applicazione che è stata fatta prima di tutto per i residenti nel territorio metropolitano che sono oltre 800mila. È un sistema in continuo aggiornamento, dove sicuramente potrà mancare ancora qualcosa ma che è partito e può solo migliorare anche grazie alle segnalazioni degli stessi cittadini che possono interagire usando un apposito link dell’applicazione».