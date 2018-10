Arte e diritto, i privati che fanno impresa: incontro in collaborazione con la Biennale

Proseguono gli incontri di “Arte e diritto”, il progetto ideato dalla Camera Arbitrale di Venezia per approfondire gli aspetti legali del mondo dell’arte e delle professionalità che operano in questo ambito. La quinta conferenza del ciclo è organizzata in collaborazione con La Biennale di Venezia per venerdì 19 ottobre alle 15, nella sede di Ca' Giustinian. L'incontro toccherà un'ulteriore questione legata al mondo dell’arte, un focus su “Privati, istituzioni ed imprese nell'arte”, un’occasione di confronto e approfondimento sul ruolo di questi soggetti. Non solo, quindi, riflessione sulle dinamiche che oggi muovono il mecenatismo e l’investimento nei beni artistici, ma anche l'intenzione di fare il punto sull’attività di aziende, fondazioni ed enti impegnati quotidianamente in questo settore e nel sostegno ai beni culturali, senza tralasciare lo sguardo analitico più legale e giuridico che coinvolge direttamente la Camera Arbitrale di Venezia.

La conferenza vedrà diversi professionisti portare una testimonianza diretta su questo argomento: Franca Coin, Presidente di Venice Foundation Venezia e di Fondazione Canova Possagno; Alvise di Canossa, Presidente di Arteria e Artdefender, Milano; Anna Fantelli, della Fondazione Furla, Milano; Giuseppe Iannaccone, Avvocato, collezionista, Presidente Studio Legale Avvocato Giuseppe Jannaccone e Associati, Milano; Maurizio Marinelli, Art Director di Do Ut Do, Bologna; Debora Rossi, Direttore Affari Legali e Istituzionali, Risorse Umane, Vicariato (deputy) Fondazione La Biennale di Venezia, responsabile organizzativo dell’Archivio Storico della Biennale. Modera l’avvocato Fabio Moretti.

“Privati, istituzioni ed imprese nell'arte” è il quinto appuntamento della serie di conferenze su “Arte e Diritto”, che la Camera Arbitrale ha voluto ideare per aprire un confronto e offrire occasioni di approfondimento sugli aspetti legali che definiscono la base normativa del mercato dell’arte, dove sono proprio la mediazione e l’arbitrato gli strumenti più adatti, per rapidità, riservatezza e competenze professionali, alla risoluzione delle controversie. Venezia si candida a diventare la città di riferimento per le controversie che nascono nel mondo dell’arte, svestendo gli abiti della città dalla sola vocazione turistica.

Il comitato scientifico organizzatore del progetto è composto dall’avv. Patrizia Chiampan, presidente della Camera Arbitrale di Venezia, e dagli avv. Fabio Moretti, Lavinia Savini e dal fiscalista Roberto Spada.