Artefici del Nostro Tempo: torna il concorso rivolto ai giovani artisti

Ritorna anche quest’anno "Artefici del Nostro Tempo", concorso ideato dal Comune di Venezia e rivolto ai giovani artisti emergenti tra i 18 e i 35 anni, cui verrà chiesto di rispondere, con le loro opere, all’interrogativo How will we live together? (Come vivremo insieme?), tema centrale della prossima Biennale Architettura 2020.

Le discipline

Sotto la lente della commissione un settebello di discipline artistiche tra cui spaziare: design del vetro, fotografia, fumetto e illustrazione, pittura, poesia visiva, video clip musicali e street art. Saranno dieci le opere selezionate per ciascuna sezione e potranno essere presentate al pari da singoli artisti o collettivi. Saranno in seguito esposte al pubblico presso alcune prestigiose sedi espositive del Comune di Venezia, contemporaneamente alla 17. Mostra Internazionale di Architettura, che si svolgerà dal 23 maggio al 29 novembre 2020.

Le scadenze