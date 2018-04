È nata l'associazione dei "carrettini": riunisce ambulanti di gelati e bibite della costa veneta

I "carrettini" fanno squadra e fondano una associazione veneta. Si chiama Caid (Commercianti alimentari itineranti demaniali) la nuova realtà costituita in seno a Confcommercio che raggruppa tutti gli esercenti che operano lungo la costa veneta con i cosiddetti carrettini dei gelati e delle bevande. "Una realtà libera e che mette assieme tutti coloro che svolgono questo tipo di attività e che avevano la necessità di essere rappresentati", ha spiegato Mirco Zanchetto, neo presidente del Caid. Naturale che la scelta ricadesse su di lui, visto che è stato anche vice presidente provinciale della Fiva (la federazione dei venditori ambulanti) e che da tempo si fa portavoce delle problematiche della categoria.

Già 45 iscritti

La testimonianza che ci fosse la necessità di costituire questa associazione arriva dall’alto numero di iscritti già raccolti: ad oggi sono 45 ed arrivano da Jesolo, Cavallino-Treporti ed Eraclea, ma si stanno raccogliendo iscrizioni anche da Bibione, Caorle e Chioggia, arrivando ad almeno 70 operatori rappresentati dal Caid, che ha sede a Jesolo, all’interno di Confcommercio. "Ci sono nuove esigenze, nuove norme - spiega il neo presidente - e per affrontarle c’è la necessità di fare fronte comune. Questo ci permetterà di avere una unità d’intenti, soprattutto su problematiche di grande rilievo, oltre che un unico soggetto che si rapporterà con le istituzioni. A proposito di queste ultime c’è da dire che anche da parte loro c’era l’esigenza di avere un unico interlocutore".

"Un passo importante per la categoria"

"Quello che è stato fatto con la costituzione del Caid - commenta il presidente di Confcommercio, Angelo Faloppa - è un passo importante per la categoria: significa dare maggiore forza a questo settore che, suddiviso in tanti piccoli imprenditori, rischiava di non avere la forza sufficiente per affrontare determinate problematiche".