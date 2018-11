Nuove assunzioni in Comune, Giordano: «In perfetto stile agenzia interinale»

Quando si tratta di personale al Comune di Venezia i nodi vengono al pettine. A puntare il dito contro il piano dei fabbisogni di lavoratori della giunta, è la Funzione Pubblica della Cgil: «approvato ancora una volta senza nessun confronto con la Rsu e le organizzazioni sindacali. La certezza che viene ribadita è che tutti i contratti saranno precari, in perfetto stile da agenzia interinale - scrive il segretario della categoria Daniele Giordano - con sbilanciamento a favore della polizia locale, e l’assenza di risposte concrete su assunzioni in settori fortemente in difficoltà, come l'anagrafe e lo stato civile».

Confronto

«Questa scelta è sbagliata - afferma il segretario - perché dimostra ancora la volontà dell’amministrazione di operare con azioni unilaterali nonostante esistano sentenze che richiamano al confronto sindacale su queste materie. Nel provvedimento non solo non si trova traccia dei reali bisogni della città, ma solo della propaganda che punta su altri 200 vigili. La sola certezza che viene ribadita è che tutti i contratti saranno precari, dato che il riferimento parla in modo vago mobilità, comandi, scambi con altre amministrazioni oppure di assunzioni a termine».

Servizi

Il sindacato evidenza «l’allarmante dato prospettato dalle cessazioni del personale con preoccupanti ricadute sull’erogazione dei servizi. Rischiamo di trovarci con uffici al collasso visto il numero di cessazioni previste (248 su 2.767 dipendenti in servizio) dato anche il fatto che il 37% dei dipendenti ha più di 55 anni - dice la Funzione Pubblica -. Servirebbe un’azione di rinnovamento per evitare il disastro, se una parte rilevante dei lavoratori interessati dalla cosiddetta “quota 100” dovesse accedere a questa possibilità. Per questo su anagrafe e stato civile auspichiamo un immediato intervento della Prefettura».

Spesa

Venezia risulta avere una spesa per il personale «significativamente più bassa rispetto a quella dei altri Comuni, come Padova e Verona, tanto che è la stessa amministrazione a denunciare una carenza di personale e una sofferenza dovuta alla distanza tra i numeri considerati ottimali, 3.146 unità, e il personale in servizio che è pari a 2.767. Brugnaro in questi anni è riuscito a ridurre il personale - dice Giordano - ma sono le sue stesse delibere a far emergere come quello in servizio non sia sufficiente a garantire al meglio i servizi. Anche rispetto alla possibilità di recuperare una quota di precari lasciati a casa non troviamo nessuna risposta possibile da qui al 2020. Serve cambiare radicalmente segno e investire nel settore sociale, nei servizi educativi, negli sportelli ai cittadini e alle imprese, e in quei servizi più vicini ai bisogni dei cittadini».