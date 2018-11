Una sfida di 24 ore, 35 studenti al lavoro: a San Donà di Piave ci si misura con il digitale

Saranno 35 i giovani chiamati a cimentarsi per l’Hackathon Atlantis Brand Awareness and Digital Challenge, Fare Brand con le tecnologie digitali, una sfida di 24 ore che vedrà 7 team di studenti dell’Università Ca’ Foscari Venezia confrontarsi per la prima volta a San Donà di Piave rafforzando in questo modo la collaborazione tra Master Italia e l’Ateneo veneziano.

La sfida

Un vero tour de force che inizierà venerdì al mattino per concludersi nel pomeriggio del primo dicembre. Sarà un evento al quale parteciperanno studenti dei diversi corsi di studio dell’Università Ca’ Foscari Venezia e che avrà come scopo quello di favorire la nascita di idee e di progetti innovativi all’interno di Master Italia, un’azienda sandonatese leader nel mondo del cappello da baseball, e dei copricapi in generale, che produce e distribuisce il proprio brand e realizza collezioni per brand importanti nel mondo del fashion e del merchandising. I partecipanti dovranno creare soluzioni innovative, lavorare in team, dimostrare creatività, curiosità e capacità di anticipare le tendenze. Dovranno inoltre dimostrare di avere una mentalità aperta verso le sfide digitali e raccogliere idee nuove per le attività dell’azienda sviluppando due piani: uno per migliorare la percezione del brand verso il consumatore finale attraverso diversi strumenti digitali e social ed un secondo di influencing marketing su specifici brand.

Talenti all'opera

L’attività sarà gestita dallo staff di Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia, sotto la cui guida i ragazzi metteranno in opera tutto il loro talento per sviluppare “sogni” e nuovi progetti, trasformandoli in proposte di business originali e innovative. «Sono orgoglioso di ospitare il primo Hackathon a San Donà di Piave coinvolgendo giovani talenti che con le loro idee possono contribuire allo sviluppo del nostro brand - afferma Alessandro Colle Tiz, presidente di Master Italia - la nostra azienda è sempre stata molto attratta dai nuovi scenari tecnologici oltre ad essere orientata verso i cambiamenti che oggi i mercati impongono. L’innovazione non può prescindere dal mondo dei giovani, che grazie alla loro creatività e alla facilità con cui si rapportano con l’universo digitale rappresentano il nostro futuro». «Credo sia molto importante puntare sui nostri giovani: solo loro possono rappresentare il cambiamento nelle nostre realtà territoriali», conclude il sindaco Andrea Cereser.