Attive le torce del cracking di Porto Marghera, verifiche in corso

Torce in funzione stasera a Porto Marghera, i passanti hanno notato del fumo provenire dal sito industriale e hanno avvisato i vigili del fuoco al centralino e i media. Il Comune di Venezia, attraverso sito e social, ha confermato l'attivazione del sistema di protezione dell'impianto Versalis, attraverso il fuoco sulle fiaccole che è il segno visibile a distanza. Le cause sono in corso di verifica da parte dei tecnici, per l'identificazione e la soluzione del problema. L'amministrazione nega vi siano problemi di sicurezza. Il commento del presidente della Municipalità di Marghera, Gianfranco Bettin: «Blocco di una pompa al cracking, sta accadendo troppe volte».

#Avviso #PortoMarghera



⚠️Si è verificata l'attivazione delle torce di Fusina per l'intervento dei sistemi di protezione dell'impianto.



➡️Sono in corso verifiche per identificare e risolvere le cause dell'attivazione.



Non vi sono problemi di sicurezza. pic.twitter.com/MVMJuZKnV6 — Comune di Venezia (@comunevenezia) July 21, 2019