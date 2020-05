Tornati attivi i traghetti da parada di Santa Sofia e San Tomà

Di nuovo attivi i traghetti da parada di Santa Sofia e San Tomà, da oggi, lunedì 18 maggio. Sono stati riavviati dopo la predisposizione della segnaletica, per garantire il distanziamento sociale previsto dal decreto governativo e dall'ordinanza regionale in relazione la coronavirus.

Bolloni di distanziamento

Alle operazioni è intervenuto il consigliere delegato alla Tutela delle Tradizioni, Giovanni Giusto. Sul posto anche il direttore Eventi e Comunicazione di Vela, Fabrizio D'Oria, il direttore servizi ambientali di Veritas, Federico Adolfo e Aldo Reato per l'associazione Gondolieri Venezia. I materiali sono stati messi a disposizione da Avm Vela. Oltre alle indicazioni con gli orari dei traghetti e a quelle sui dispositivi necessari per poter salire sulla gondola, cioè guanti e mascherine, sono stati posizionati a terra, a un metro di distanza l'uno dall'altro, sei bolloni adesivi di colore verde per segnalare la distanza minima necessaria tra un passeggero e l'altro durante l'attesa. Alla sanificazione dell'area hanno provveduto gli operai di Veritas.

Gli orari

«Riaprono i due traghetti più frequentati dai veneziani e dai pendolari: quello di Santa Sofia, in zona pescheria a Rialto, e quello di San Tomà - ha detto Giusto -, un segnale della voglia di tutti di ripartire per poter tornare al più presto alla normalità, senza mai abbassare però la guardia». Il servizio di traghetto sarà garantito tutti i giorni, a Santa Sofia dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.30 (San Tomà dalle 8 alle 13), domenica e festivi dalle 9 alle 12 in entrambi i traghetti. Ogni gondola potrà trasportare massimo sei passeggeri alla volta.