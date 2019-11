Atvo tra le prime eccellenze imprenditoriali del Nordest

Atvo tra le prime eccellenze del Nordest. La graduatoria, che pone l’azienda di trasporti del Veneto orientale al ventunesimo posto considerando le 300 migliori aziende del territorio, è scaturita da un lavoro di ricerca e analisi dei bilanci condotta dai dottori commercialisti ed esperti contabili di Venezia, dell’università Ca’ Foscari: attraverso l’indice sintetico di performance, incrociando i dati patrimoniali, finanziari e reddituali degli ultimi cinque esercizi, è stato possibile individuare le imprese più dinamiche. «Essere risultati al ventunesimo posto, davanti a colossi imprenditoriali, è per noi motivo di grande soddisfazione», ha commentato il presidente Fabio Turchetto, mentre per il direttore Stefano Cerchier «questo riconoscimento è un premio, ma anche uno stimolo per fare meglio».

Non solo. Nelle scorse settimane la customer satisfaction, ovvero l’indagine realizzata per misurare il grado di soddisfazione degli utenti, ha permesso di rilevare una preferenza molto alta: il 93,3% ha dato un voto tra il 7 ed il 10, su una scala da 1 a 10. Il voto più alto è andato alla sicurezza, che ha ottenuto il 98,5% (con il 99,6% per la sicurezza del viaggio); valutazione molto alta già presente nel 2018. Atvo per il sociale: passati dall’81,5% al 90,9%. Si vedono anche gli effetti del rinnovo del parco mezzi: il comfort, infatti, è aumentato di quattro punti, passando all’87,4%. Cresce il parere favorevole anche sul servizio informazione, oggi al 93,1%. Tra i dati significativi: la frequenza del servizio è al 93,9%, la cortesia e disponibilità del personale viaggiante al 91,8%, il livello di affollamento (disponibilità di posti a sedere) è valutato positivamente per il 90,3%, la pulizia il 98,1%.