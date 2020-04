Gli auguri di compleanno direttamente al letto della terapia intensiva

Non è certo la prima videochiamata effettuata dalla terapia intensiva, o dal reparto malattie infettive del covid-hospital di Jesolo, ma quella di oggi ha avuto un significato decisamente particolare per un paziente qui ricoverato. Infatti è il giorno del suo compleanno e per questo motivo il direttore dell'unità di terapia intensiva, dottor Fabio Toffoletto, munito di tablet aziendale, ha personalmente effettuato una videochiamata ai familiari che non lo vedevano da due settimane.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gratitudine

Nel breve periodo di conversazione la famiglia ha potuto dunque salutare ed abbracciare, seppur virtualmente, il proprio caro, augurandogli infine il “buon compleanno”. Come risposta il paziente, ancora provato dalla malattia, ha risposto con alcuni evidenti gesti di gratitudine. La fornitura di strumentazioni volte a consentire la videochiamata tra pazienti del covid-hospital e familiari è un altro tassello del percorso di umanizzazione avviato da tempo dalla direzione generale dell’Ulss4 allo scopo di migliorare la permanenza o la degenza ospedaliera ai degenti.