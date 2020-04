L'autobiografia di Peggy Guggenheim diventa una playlist da ascoltare a brani

La Collezione Peggy Guggenheim propone una nuova iniziativa per approfondire la figura della mecenate americana e farla conoscere meglio al pubblico. L'autobiografia di Peggy Guggenheim, Una vita per l'arte, diventa, così, una playlist da ascoltare sull'account SoundCloud del museo in cui ogni venerdì viene caricato un nuovo brano che corrisponde alla lettura di un nuovo capitolo del libro. Non solo una lettura ma un ascolto a puntate che rivelano di settimana in settimana un pezzo in più della vita della mecenate che tanto amava Venezia. In questo modo, anche il pubblico con disabilità visive potrà fruire del servizio.

A prestare la voce per le letture in inglese è la stessa direttrice del museo, Karole P.B. Vail, mentre per la versione italiana del programma è stata scelta Caterina Briolini del dipartimento membership del museo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.