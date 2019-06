Tutti al mare, da lunedì 10 giugno il 6L da Marghera con fermata al Tronchetto

Da lunedì 10 giugno torna la linea 6L da Marghera con fermata al Tronchetto, per raggiungere le spiagge del Lido di Venezia. Il servizio automobilistico Actv Avm sarà potenziato, prevedendo, in orari definiti, il prolungamento della corsa dell'autobus fino al Tronchetto per consentire ai cittadini di raggiungere il terminal ferry boat e recarsi al Lido.

Gli orari

Nello specifico il servizio potenziato Marghera - Piazzale Roma - Tronchetto e Tronchetto - Piazzale Roma - Marghera, garantito in coincidenza con gli orari del ferry-boat, interesserà le seguenti corse giornaliere: linea 6L in partenza da via Correnti alle ore 7.42-9.22-17.42-19.22 e linea 6L in partenza dal Tronchetto alle 8.15-9.55-18.15-19.55.

Il servizio atteso

«L'Amministrazione comunale - dichiarano gli assessori alla Mobilità, Renato Boraso e alla Coesione sociale, Simone Venturini - ha voluto dare risposta ai cittadini del territorio di Marghera che desiderano raggiungere con i mezzi pubblici e a costi contenuti le spiagge del Lido di Venezia. Questa soluzione, che prevede l'utilizzo del ferry boat, è molto attesa dalle famiglie e dagli anziani e consentirà inoltre di decongestionare le linee di navigazione per il Lido in partenza da piazzale Roma».