Dalla laguna alle piste da sci a prezzo scontato: bus Venezia - Cortina a 20 euro

Da sabato 15 dicembre sarà più facile usufruire del servizio di trasporto pubblico tra Venezia e Cortina: la "Perla delle Dolomiti" (oltre a Longarone, Tai, Valle, Venas, Peaio, Vodo, Borda e San Vito di Cadore) si raggiungerà con un biglietto di 20 euro anziché i 36 attuali. Una promozione valida durante tutta la stagione sciistica, cioè fino al 31 marzo 2019, e promossa da Comune di Venezia, Città metropolitana e Atvo.

«Venezia vuole sostenere la montagna – commenta il sindaco Luigi Brugnaro - Aver ridotto il biglietto di quasi il 45% vuol essere un incentivo per tutti, sia per sciatori che, più semplicemente, per amanti della nostre Dolomiti, a raggiungere quei luoghi e a sostenere, concretamente, lo sforzo di quanti si stanno rimboccando le maniche per la loro rinascita». Sul sito atvo.it è possibile prenotare il posto a sedere.