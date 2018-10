Tornano in funzione gli autovelox tra San Stino e Caorle sorvegliati da telecamere

Tornano in funzione dall'8 ottobre gli autovelox tra San Stino e Caorle riparati e nuovamente installati lungo la strada provinciale 59. I due dispositivi erano stati entrambi danneggiati tra febbraio e marzo scorso. Le apparecchiature di rilievo della velocità sono state integrate da un sistema di videosorveglianza attivo 24 ore su 24 che servirà come deterrente per eventuali nuovi danneggiamenti al sistema di rilevazione di velocità.

Massima velocità consentita

Dopo un periodo di pre-esercizio, che prevede collaudi e verifiche, gli autovelox torneranno a svolgere un'azione preventiva di contrasto al fenomeno dell’incidentalità legato agli eccessi di velocità. Il dispositivo installato al chilometro 7+312 controllerà i veicoli che da Caorle si dirigono a San Stino di Livenza, mentre il dispositivo installato al chilometro 7+824 controllerà i veicoli che da San Stino si dirigono verso Caorle. Il limite di velocità da rispettare nei tratti interessati è di 70 chilometri all'ora.

Controllo da targa

In queste settimane, inoltre, inizieranno, in alcune strade di competenza della Città metropolitana, le installazioni delle apparecchiature, i cosiddetti portali elettronici, che serviranno per il controllo delle auto in transito attraverso il numero di targa, così da poter accertare eventuali mancanze a livello di polizza assicurativa, ricercare veicoli rubati, piuttosto che segnalazioni come veicolo sospetto. Una funzione, questa, prevista e annunciata dallo stesso sindaco Luigi Brugnaro, con il sostegno di tutto il Consiglio Metropolitano, nell’ottica di poter esercitare un maggior controllo e quindi garantire più sicurezza sulle strade del territorio, a tutela dei cittadini e delle imprese.