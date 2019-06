Due pomeriggi per donare il sangue: apertura straordinaria dell'Avis ai cafoscarini

Il centro trasfusionale dell'ospedale Civile di Venezia rimarrà aperto in via eccezionale il 5 e 6 giugno dalle 15 alle 17: un'iniziativa promossa da Avis e Ca' Foscari per invitare studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo a donare il sangue. Basta un attimo: chi studia, lavora o si è laureato a Ca' Foscari può prenotare su www.unive.it/avis la visita e il prelievo per verificare l'idoneità a diventare donatore.

Il progetto è attuato con la collaborazione del primario Gianluca Gessoni e del rettore Michele Bugliesi, assieme ai rispettivi staff. «L’iniziativa - spiega il presidente provinciale Avis, Tito Livio Peressutti - rientra in un progetto più ampio che vede tutte le Avis della provincia impegnate nel coinvolgimento dei più giovani: l’apertura straordinaria dedicata ai cafoscarini è un importante biglietto di ingresso all’università».