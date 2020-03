Avis lancia l'appello: servono più donazioni di sangue

I dati che riguardano la donazione del sangue in Veneto sono allarmanti: a febbraio si è registrato un calo del -24/25% rispetto al 2019; divario che si è accentuato ulteriormente nel mese di marzo, a seguito dell’emergenza coronavirus.

Donare si può: lo stabilisce la circolare emessa martedì 10 marzo dalla Direzione Generale della prevenzione sanitaria. Si ricordi, infatti, che gli spostamenti per la donazione di sangue e plasma sono concessi, previa compilazione dell’autocertificazione, in quanto situazioni di necessità. E la necessità è reale: il sangue delle persone sane serve per curare pazienti malati e salvare vite. La sicurezza di coloro che si recano nei centri di raccolta sangue è garantita: sono infatti previsti controlli ai donatori in entrata, autodiagnosi e visite mediche.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Per assicurare la salute degli ammalati occorre facilitare e non frenare le donazioni - dice Giorgio Brunello, presidente Avis Veneto - per questo è importante assicurare la massima attenzione senza però creare panico, e informare correttamente i donatori».