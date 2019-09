Avis provinciale Venezia: mancano donatori di sangue, appello alla popolazione

L'Avis è a secco e ha bisogno di nuovo sangue. A confermarlo la stessa associazione di volontari che sprona, con un vero e proprio appello, la popolazione di Venezia e provincia, in buono stato di salute, a recarsi al più presto presso le proprie sedi per donare sangue.

Requisiti per donare

Per diventare donatori di sangue bisogna avere i seguenti requisiti:

Età: compresa tra i 18 e i 60 anni. Dopo i 60 si può continuare a donare ma la decisione è a discrezione del medico responsabile

Peso: non inferiore ai 50 kg

Stato di salute: buono

Stile di vita: sano senza comportamenti che possano compromettere la salute sia propria che di chi riceverà il sangue

L'idoneità è stabilità da un medico attraverso un colloquio, una valutazione clinica e una serie di esami di lavoratorio per garantire sicurezza.

Chi non può donare

Non possono diventare donatori di sangue persone che entro:

4 mesi: hanno fatto piercing, tatuaggi, avuto rapporti sessuali a rischio non reiterati (occasionali, promiscui), interventi chirurgici maggiori, agopuntura, endoscopie

6-12 mesi: sono rientrati da viaggi in zone a rischio contagio di malattie infettive

6 mesi: hanno partorito

Periodi differenti: per vaccinazioni, patologie infettive, assunzione di medicine.

Esclusione permanente: positività per test HIV, epatite B e C, malattie croniche.

Dove donare il sangue

Si può donare il sangue, o richiedere l'idoneità per diventare donatori, presso le strutture trasfusionali degli ospedali oppure presso le unità di raccolta gestite dalle varie associazioni sul territorio. Chi è già donatore può prenotare la donazione direttamene online sul sito ufficiale prenotadonazione.it entrando con le proprie credenziali.

Le sedi sul territorio: