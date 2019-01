Venti milioni per attrarre investimenti a Porto Marghera: pubblicato il bando

È stata pubblicata oggi sul sito del ministero dello Sviluppo economico la circolare relativa alle «modalità di presentazione delle progettualità per dare sviluppo alle aree di crisi industriale complessa del territorio del Comune di Venezia». L'atto fa seguito alla firma dell'accordo di programma per l’attuazione del "progetto di riconversione e riqualificazione industriale" (Prri) per l’area di crisi veneziana, risalente al 23 ottobre scorso, tra la Regione, il Comune e il Mise. È possibile presentare progetti a partire dal 15 febbraio fino alla scadenza del 15 aprile.

I contributi

Con la pubblicazione della circolare vengono fissati i termini per presentare iniziative imprenditoriali per la riqualificazione del tessuto produttivo esistente e per l'attrazione di nuovi investimenti anche finalizzati alla diversificazione produttiva. Successivamente saranno valutati i progetti più significativi e tra questi una particolare attenzione sarà riservata a quelli in grado di generare il maggior impatto positivo sul fronte occupazionale. Il Mise stanzierà 20 milioni di euro per sostenere progetti di entità superiore a 1,5 milioni. La Regione Veneto destinerà, in aggiunta, altri 6,7 milioni per gli interventi a sostegno dell’occupazione, della riqualificazione e dell’adeguamento professionale dei lavoratori. In più è prevista una premialità per le piccole e medie imprese dei settori manifatturiero e dei servizi alle imprese nei bandi Por Fesr per i progetti di sviluppo di quest’area di crisi industriale complessa.

Incontri con le aziende

Gli uffici regionali daranno supporto al ministero per dare la massima diffusione, tramite Invitalia, a quanto previsto con questo intervento agevolativo per Venezia e Porto Marghera in attuazione della legge 181/89. Tra l'altro saranno calendarizzati incontri con le imprese potenzialmente interessate. Il presidente della Regione, Luca Zaia, ha ringraziato per il risultato raggiunto il Mise, le parti sociali, il Comune e la Città Metropolitana di Venezia, l'Autorità portuale.