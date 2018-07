Musei civici, la battaglia si sposta a Milano: "Giocheremo la nostra partita fuori casa"

"Questa sentenza costituisce un precedente, anche per questo è importante andare fino in fondo e comprendere le ragioni dell'interpretazione della sezione lavoro veneziana, in particolare nel sostenere che lavoratori che per 20 anni hanno venduto libri, non possano soddisfare i requisiti richiesti da una nuova società, che vince l'appalto, e assume dipendenti che dovranno vendere liberi, da impiegare nei bookshop". Partita aperta anche la richiesta di risarcimento, in riferimento al licenziamento, se, come noi riteniamo, i dipendenti avrebbero dovuto essere assunti. Ma faremo valere la nostra posizione nelle sedi opportune".