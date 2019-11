El bacaro de Fabio a Madrid: spritz e cicheti di un margherino alla conquista della Spagna

Ha aperto lunedì 2 settembre, e in soli due mesi ha saputo far apprezzare agli spagnoli le specialità tipiche italiane e i "pezzi forti" veneziani: spritz e cicchetti. Lui è Fabio Gasparini, margherino doc, primo ad esportare nella capitale spagnola i concetti dell'osteria veneziana. Ma non solo: nella sua taverna, infatti, si possono gustare i tipici piatti italiani, senza contaminazioni. Insomma, un vero angolo di Venezia, e d'Italia, nel fulcro della penisola iberica.

El Bacaro

Il locale si trova in calle de Hartzenbusch, nel pieno centro del quartiere Chamberí, a pochi passi dal fulcro della capitale, in un'area ancora residenziale vissuta soprattutto dagli spagnoli. Un locale piccolo, con barra e 8 sgabelli dove poter sorseggiare l'aperitivo e gustare sarde in saor, tramezzini e cicchetti vari, più 25 posti a sedere per consumare un pranzo o una cena tricolore. Gli orari di apertura però, sono quelli tipici spagnoli, e non potrebbe essere diversamente, trattandosi di un locale frequentato principalmente da autoctoni. Oltre a qualche italiano, compresi margherini in spedizione che già hanno potuto apprezzare questo angolo di vera Italia all'estero.

Da Marghera alla Spagna

Il titolare, Fabio, ha vissuto fino a 30 anni a Marghera, si è trasferito poi a Trieste e quindi in Spagna, 12 anni fa. Nell'ultimo decennio è stato impegnato come chef a domicilio, si è occupato di catering ad eventi importanti e ha partecipato a fiere enogastronomiche, mantenendo sempre saldo il proprio rapporto con i produttori italiani. Infine, il grande salto. Si è messo in società con un madrileno e ha dato vita a El Bacaro. «Il riscontro è stato ottimo fin dall'inizio, - ci ha raccontato Gasparini - abbiamo talmente tante prenotazioni che non abbiamo ancora avuto il tempo materiale per fare l'inaugurazione ufficiale». Se si vuole provare la cucina del bacaro nel fine settimana, è indispensabile prenotare, «perché già il mercoledì abbiamo esaurito tutti i posti disponibili, in tutte le fasce orarie».

Cucina italiana e spritz

Aperto a pranzo dalle 12 alle 17 e a cena dalle 20, El Bacaro propone anche i grandi classici della cucina italiana. Scorrendo la carta, si va dagli antipasti (con sarde in saor, affettati e formaggi italiani) alla pinsa romana, dalla carbonara alle tagliatelle ai gamberi. E per finire il tiramisù in tazza. La selezioni di vini è tutta italiana, con un occhio di riguardo alle etichette venete. Prima di pranzo e cena, però, c'è lo spritz all'Aperol, «perché agli spagnoli il Campari e il Select non piacciono».