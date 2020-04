Ballare a distanza: il Teatro Stabile propone un workshop di danza su Whatsapp

In occasione della giornata mondiale della danza il cartellone digitale del Teatro Stabile del Veneto si arricchisce di nuove proposte e invita aspiranti ballerini a partecipare da casa al workshop gratuito "Lo spettacolo più bello del mondo", un progetto di creazione coreografica e video-performance, ideato e condotto da Marco D’Agostin e Jacopo Jenna e a cura di Susanne Franco. Si tratta di un laboratorio gratuito che, a partire da martedì 5 maggio, darà l’occasione a tutti i partecipanti (età minima 14 anni) di cimentarsi sui principi coreografici, processi creativi e azioni performative per dare vita poi, ciascuno con il proprio contributo, a "Lo spettacolo più bello del mondo", che debutterà in prima assoluta giovedì 14 maggio sui canali social del Teatro Stabile del Veneto.

Il bando per l'iscrizione al workshop è scaricabile dal sito dello Stabile del Veneto.

Il workshop

Ogni giorno, dopo un breve riscaldamento, in mattinata, i partecipanti convocati online in un gruppo chiuso su Whatsapp riceveranno uno score coreografico, una serie di istruzioni e consegne in formati differenti (testi, video, immagini, disegni), che ciascuno sarà libero di interpretare in modo originale per realizzare la propria azione performativa. Gli artisti D’Agostin e Jenna abbineranno a ogni score un dono (suggerimenti per visioni, letture, ascolti e sorprese) utile a sviluppare tutte le tappe di questa creazione coreografica e dialogheranno, a turno, con i singoli partecipanti, che a fine giornata invieranno ai coreografi un breve video della loro azione.

Per partecipare non sono richieste abilità tecniche specifiche, ma propensione alla creatività, a condividere visioni e azioni e a lasciarsi guidare in un percorso al tempo stesso individuale e collettivo.