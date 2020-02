300 bambini delle scuole primarie del Veneziano alla giornata dedicata all'illustratore Štěpán Zavřel

Si chiude oggi il progetto di sensibilizzazione dei bambini nei confronti dell'opera dell'illustratore boemo Štěpán Zavřel” con mostre e laboratori dedicati alla figura dell'artista. All'IMG Candiani di Mestre, infatti, si è tenuta la celebrazione conclusiva dell'iniziativa con oltre 300 studenti delle scuole primarie del territorio che hanno assistito alla proiezione del video “Nel mondo di Štěpán Zavřel” sull'iniziativa stessa.

Durante i laboratori, i piccoli studenti hanno avuto la possibilità di realizzare tutti gli elementi scenici e i personaggi che compongono il video d’animazione in stop motion, firmato da Giorgia Rorato con i testi di Mariaelena Porzio di Radio Magica, che si rifà alle opere dell’artista che ha rivoluzionato la concezione del libro illustrato per l’infanzia, aggiungendovi una nota green. Invitano, infatti, alla tutela e alla salvaguardia dell’ambiente i pesci colorati riprodotti sui fondali marini, gli alberi dal verde brillante e i giardini in fiore, popolati da giovanissimi e adulti, animati nel video attraverso l’utilizzo di 12.500 fotografie.

Durante la mattinata, gli studenti hanno, inoltre, assistito ad una doppia performance messa in scena da Susi Danesin. Il mimo si è prima trasformato in una meteorologa che ha portato i bambini a percorrere la storia passata, presente e futura delle stagioni, per poi assumere le vesti di uno strano direttore d’orchestra in cui tutti i bambini hanno avuto la loro parte.