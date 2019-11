La banca Prealpi SanBiagio sostiene Venezia e le popolazioni colpite dal maltempo con un prestito di emergenza

La banca Prealpi SanBiagio si scende in campo al fianco dei cittadini del territorio colpiti nei giorni scorsi da acqua alta, alluvioni, vento e piogge forti lanciano un prestito di "emergenza maltempo". Sono 15 i milioni, a tassi agevolati, a disposizione delle famiglie e imprese che hanno subito danni causati da allagamenti, esondazioni, abbondanti piogge e forti raffiche di vento. Nel caso delle imprese i danni possono riguardare anche perdite economiche subite in relazione alle fasi produttive o di commercializzazione dei prodotti. Questo prestito con importo massimo di 100.000 euro, ha una durata di 60 mesi prolungabile fino a 72 mesi ed è esente da spese d’istruttoria, spese d’incasso rata e spese per decurtazione o estinzione anticipata. Potranno beneficiare del prestito i cittadini dei territori dal bellunese a Lignano, dal Piave a Chioggia, fino a passare per Venezia.

Come richiedere il prestito

Per presentare domanda di finanziamento, entro il 31 marzo 2020, basterà fornire alla banca un’autodichiarazione con descrizione e importo dei danni subiti, oppure preventivi e fatture di spesa che comprovino la tipologia dell’intervento da finanziare. Banca Prealpi SanBiagio sostiene inoltre la città di Venezia tramite l’azzeramento delle spese di commissione sulle donazioni effettuate tramite bonifico bancario e destinate al conto corrente aperto

dall’amministrazione comunale per raccogliere, nel quadro dell’iniziativa “Venezia nel cuore”, fondi a sostegno della cittadinanza colpita.