Eccellenti le spiagge del Veneziano: premio bandiera blu da Rosolina a Bibione

Tutte eccellenti: Lido, Chioggia, Jesolo, Cavallino, Eraclea, Caorle, Rosolina e San Michele al Tagliamento. Le spiagge del Veneziano lunedì sono state motivo d'orgoglio per il nostro territorio e, a Roma, hanno ricevuto tutte la bandiera blu.

Decimo anno per il Lido

A ricevere, per il decimo anno consecutivo, la bandiera blu per il Lido è stato l'assessore all'Ambiente, Massimiliano De Martin, nella sede del Cnr. Il riconoscimento è stato attribuito dalla FEE (Foundation for Environmental Education). “L'assegnazione del premio – ha sottolineato nel suo intervento di saluto De Martin – è motivo d'orgoglio, come del resto il Piano degli Arenili, per la nostra città. È un riconoscimento dell'impegno che questa amministrazione sta portando avanti nel rispetto, da una parte, dell'ambiente e, dall'altra, del lavoro degli imprenditori delle nostre spiagge, volto a fornire servizi sempre migliori. È inoltre un segnale importante che pure tutte le spiagge limitrofe al nostro Comune e rientranti nell'area metropolitana, abbiano ricevuto anche quest'anno, la Bandiera blu. Oltre al Lido hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento anche le spiagge di Chioggia, Jesolo, Cavallino, Eraclea, Caorle, Rosolina e San Michele al Tagliamento.

Il Comune di Venezia vede premiate anche le diverse azioni intraprese nell'area interessata, quali l'attenta gestione differenziata dei rifiuti, il turismo sostenibile, la valorizzazione delle aree naturalistiche come le oasi di San Nicolò, Alberoni e Ca’ Roman, la cura del verde e del decoro urbano, e le attività di informazione ambientale.

L'assessore all'Ambiente del Comune di Venezia, Massimiliano De Martin

Quindicesimo anno per Jesolo

“Per i milioni di turisti che ogni anno arrivano nella nostra città - ha dichiarato l’assessore all’ambiente di Jesolo, Otello Bergamo - non c’è biglietto da visita migliore della Bandiera Blu per presentare la località. Un riconoscimento che è diventato nel tempo simbolo di una Jesolo attenta alle tematiche ambientali e che, di anno in anno, si impegna per migliorare sempre di più gli standard qualitativi e i servizi che mette a disposizione degli ospiti. Questo importante vessillo svetterà anche nel 2018 su tutto il litorale jesolano, ed è per noi motivo di orgoglio: la riprova di un sistema città che funziona, con un’amministrazione attenta e in prima linea al fianco delle associazioni di categoria e di quegli imprenditori e cittadini che contribuiscono a fare grande Jesolo”. Per la quindicesima volta Jesolo ha conquistato il prestigioso riconoscimento, conferito annualmente in 49 paesi Foundation for Environmental Education, dimostrando di essere costantemente al passo con i tempi, e capace di migliorare i servizi e le prestazioni.

L'assessore all'Ambiente del Comune di Jesolo, Otello Bergamo​

Criteri

I criteri di assegnazione, stabiliti dalla giuria nazionale secondo una procedura certificata, vengono periodicamente aggiornati in modo da stimolare le amministrazioni locali ad agire sempre al meglio. Il primo standard da raggiungere è ovviamente legato alla qualità delle acque di balneazione, che devono essere “eccellenti”, secondo i risultati delle analisi che l'Arpa del Veneto ha effettuato nell’ultimo quadriennio, nell’ambito del Programma Nazionale di Monitoraggio condotto dal ministero della Salute e ministero dell’Ambiente.