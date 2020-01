Accademia per ufficiali dell'Arma dei carabinieri: 60 posti disponibili

Essere cittadini italiani, aver compiuto il diciassettesimo anno di età e non superare il giorno di compimento del ventiduesimo. Scadrà il 31 gennaio 2020 la possibilità di presentare domanda per l'ammissione al 202° Corso dell'Accademia per la formazione degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

60 posti disponibili