Bando case Ater: online fino all'8 agosto, allo sportello entro il 24 luglio

Partecipazione al bando per l'edilizia residenziale pubblica nel Comune di Venezia, ecco le scadenze: online, si potranno presentare le domande sino all'8 agosto. In alternativa le domande potranno essere presentate allo sportello di Insula spa, previo appuntamento da richiedersi entro e non oltre il giorno 24 luglio, utilizzando il numero telefonico 041041 nei seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, esclusi sabato e domenica.

Oltre il termine

La direzione Coesione sociale, settore risorse finanziarie e abitative del Comune di Venezia, comunica ai cittadini interessati che, se sarà utilizzata la procedura informatica saltacode online, si potranno presentare le domande di partecipazione al bando per l’accesso agli alloggi, anno 2019, sino all'8 agosto prossimo (quindi 15 giorni oltre il termine fissato).

Procedura

Per utilizzare la procedura bisogna accedere al portale informatico Dime, all'indirizzo https://dime.comune.venezia.it/servizio/bandi-locazione (per avviare le operazioni è necessario avere a portata di mano le proprie credenziali Spid, il sistema pubblico di identità digitale. Se non si è in possesso di credenziali Spid, è possibile visitare la pagina https://www.spid.gov.it/richiedi-spid e attivarlo da uno dei punti certificati). In alternativa le domande potranno essere presentate presso lo sportello di Insula Spa, previo appuntamento da richiedersi entro e non oltre il giorno 24 luglio, utilizzando il numero telefonico 041041 nei seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, esclusi sabato e domenica.