Orti urbani, i nuovi da assegnare. Da lunedì presentazione delle domande

Nuovo bando per l’assegnazione degli orti urbani. Da lunedì 2 settembre la presentazione delle domande per quelli liberi attualmente nelle sette aree dislocate sul territorio comunale:

Venezia a palazzo Minotto Dorsoduro 2364

Lido località Malamocco

Campalto angolo tra via Chiarin e via Passo Campalto

Mestre Parco Albanese via Rielta

Mestre Rione Pertini via Flaminia angolo via Pertini

Zelarino Parco Zia

Marghera via Bottenigo angolo via Cafasso

Chi può chiederli

Possono fare domanda tutte le persone residenti nel Comune di Venezia che compiano 60 anni entro fine anno, siano pensionati (pensione da lavoro sociale, di reversibilità), non abbiano avuto o abbiano in corso contenziosi con l'amministrazione comunale in tema di orti, non dispongano di fondi (terreni) destinati alla coltivazione di proprietà o appartenenti a familiari conviventi. È consentita la presentazione di una sola domanda per nucleo famigliare. Verrà tenuta in considerazione la domanda nell'area orti che insiste nel territorio della Municipalità di residenza. Per la graduatoria verranno assegnati punteggi diversificati per età e punteggio integrativo per il richiedente (e per ogni componente del suo nucleo familiare) se disabile.

Modalità

«Si conclude un impegnativo lavoro di ricognizione e sistemazione degli orti sociali del Comune - afferma l'assessore alla Coesione sociale Simone Venturini - entro il mese di ottobre procederemo ad assegnare quasi un centinaio di orti attualmente liberi nelle sette aree del territorio comunale. L'aver proceduto a creare un team che si dedichi specificamente alla gestione delle aree orti comunali - continua l'assessore Venturini - ci permetterà nei prossimi mesi di migliorare qualitativamente la conduzione di queste aree, considerato anche che è in programma una nutrita serie di interventi di manutenzione già finanziati in bilancio. Abbiamo inoltre avviato un'ampia ricognizione di ulteriori terreni presenti in Comune al fine di individuare aree dove realizzare nuovi orti per anziani». Per informazioni e richieste di chiarimenti è anche possibile contattare direttamente i referenti del Progetto Orti (Gennaro Marotta 041 2749991 - Cristina Perale 041 2720568), inviando email a progetto.orti@comune.venezia.it È anche possibile ricevere direttamente risposta con copia del bando e del Fac simile della domanda.