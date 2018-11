Da panetteria a bar con 40 etichette di vini: festa di inaugurazione da Gheni, a Mirano

Gheni festeggia l'ampliamento dell'attività: già conosciuto per il suo storico panificio a Piazza Vecchia di Mira, dopo tre anni dall'apertura del punto vendita a Mirano, in via Porara, rinnova e si espande aggiungendo lo spazio bar. A fare la differenza sarà la disponibilità di oltre 40 etichette di vini selezionati dalla Cantina dei Dogi di Mirano, senza dimenticare le 60 tipologie di pane e un'ampia scelta di prodotti di pasticceria.

Inaugurazione

L'appuntamento è per giovedì 22 novembre, dalle 17, per brindare con i vini bio della Cantina Nani dei Colli Berici Sauvignon, Cabernet, Pinot Brut e Moscato, accompagnati dalle prelibatezze appena sfornate da Gheni.