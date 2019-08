Via le slot dal locale e il Comune gli dedica una targa

Tolgono la slot machine dal locale e il Comune gli conferisce un riconoscimento: una targa con scritto: "Questo è un locale senza slot”. È l'assessore alla Coesione sociale Simone Venturini ad aver portato oggi il simbolo a Franco Zane e la moglie Simona, titolari dell'esercizio pubblico in via Miranese.

No al gioco, sì al palato

Il ringraziamento a nome anche di tutta l'amministrazione comunale. Franco e Simona hanno deciso recentemente di togliere le slot machine dal loro locale. «Contiamo sia la prima - ha sottolineato Venturini - di tante altre. Abbiamo infatti deciso di regalarne una a tutti i titolari dei locali che non hanno slot machine, o hanno deciso di eliminarle: nelle prossime settimane forniremo tutte le indicazioni necessarie per richiederla. Sono gesti importanti che meritano di essere riconosciuti: anche in questo modo si combatte quella che ormai è una vera piaga sociale». «La nostra – ha spiegato Franco Zane - è stata una scelta di vita che abbiamo ponderato e voluto fare, pur sapendo di rinunciare a un guadagno. Ma va bene così: preferiamo che i nostri clienti spendano piuttosto questi soldi bevendo un buon aperitivo o degustando qualcuna delle nostre specialità».