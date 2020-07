Arriva la barca che consegna i libri più rapidamente: l'iniziativa della Rete Biblioteche

Una nuova barca per far "viaggiare" più veloce la cultura. È stata presentata stamattina a Ca' Farsetti l'imbarcazione della Rete Biblioteche del Comune di Venezia, che garantirà un servizio di prestito interbibliotecario più efficace e capillare in centro storico e nelle isole. Alla presentazione hanno partecipato l'assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini, e il dirigente del Settore Cultura, Michele Casarin.

L'iniziativa

«Miglioriamo ulteriomente un servizio che è già attivo - ha commentato Venturini - che permette al cittadino di ordinare un libro in una biblioteca e, nel caso quest'ultimo fosse disponibile in un'altra struttura, di poterlo ritirare dopo pochi giorni nella biblioteca a lui più comoda. È grazie all'attenzione a questi particolari che garantiamo tempi più rapidi e sviluppiamo ulteriormente una rete su cui, su impulso del sindaco Luigi Brugnaro, abbiamo investito molto. Non ci fermiamo qui, perché questa barca ci permetterà a breve anche di avviare un nuovo servizio sperimentale di consegna di libri a domicilio per gli anziani residenti in centro storico, che già hanno sofferto molto durante il lockdown».

La rete delle biblioteche

L'appello dell'assessore è di lasciarsi pervadere dalla curiosità, frequentando le tante biblioteche del territorio comunale: «In questi anni abbiamo rilanciato l'intero settore anche attraverso ingenti investimenti - ha dichiarato - abbiamo aperto due nuove strutture, quella di Forte Marghera e la Vez Junior, potenziandone altre due, quella di via Dante a Mestre e la Bettini Junior in centro storico, arricchendo i cataloghi di volumi e libri».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.