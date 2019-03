Si chiama Quintessenza, ed è il bassotto nano a pelo corto più bello del mondo del 2017 e italiano del 2018. Un cane da record, in grado di sbaragliare la concorrenza, quello allevato al Regina Cornaro di Meolo, di cui è titolare Susanna Cori. Per primeggiare serve tanto sacrificio: lo racconta in video direttamente la sua padrona.