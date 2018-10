Venezia incontra Lepanto per commemorare la Battaglia

Venezia e Lepanto 447 anni dopo, dallo scontro al dialogo. La veneziana Marco Polo System nella città greca teatro della storica battaglia insieme a enti e associazioni europee: un messaggio di pace e nuove sinergie per lo sviluppo euro-mediterraneo.

La baia che fa da soglia al golfo di Corinto ospita come ogni anno una ricca serie di manifestazioni in memoria della storica battaglia, che oggi registra il 447° anniversario. Venezia, elemento fondamentale nel corso del conflitto del 1571, ancora oggi attraverso Marco Polo System gioca un ruolo centrale, agendo come collettore di nuove strategie di sviluppo e azioni di rete su scala euro-mediterranea.

Sviluppo culturale

Nel municipio di Nafpaktia Lepanto, si è tenuto l'incontro tra l'amministratore di Marco Polo System Pietrangelo Pettenò, il sindaco Takis Loukopoulos, il vicesindaco Georgios Siamantas e Cristos Salamouras, presidente dell'associazione Roads to Lepanto, a cui appartengono anche l’associazione Lepanto 1571 e l’associazione culturale Aurora di Messina, rappresentata a Lepanto da Enzo Caruso e Fortunato Manti. Il gruppo internazionale si è appena costituito con lo scopo di creare azioni di rete finalizzate allo sviluppo e alla valorizzazione del patrimonio in chiave turistico-culturale.

Dialogo e pace

Le iniziative legate alla commemorazione della storica battaglia navale hanno favorito l'incontro tra i soci del Lepanto Network e hanno permesso di ripercorrere momenti importanti di una sinergia che dura da anni, quali l'apposizione della lapide donata da Venezia a Lepanto su iniziativa di Marco Polo System nel 2000, come monito universale al dialogo e alla pace.

Iniziative

Per l'occasione è stata donata al Comune una bandiera di San Marco, e la pregiata edizione "Lepanto - La Gran Bataja", edita da Raixe Venete, con introduzione di Lorenzo Fogliata e disegni di Michele Nardo. Molte le iniziative in programma, che uniscono storia, arte e diplomazia culturale, unendo Venezia, Grecia e molte realtà del Mediterraneo e dell'Europa Centrale. Per Marco Polo System, partner della Rete Italiana per il Dialogo Euro-mediterraneo-Capofila Rete Italiana Alf, membro associato di Europa Nostra e capofila di European Silk Road, un evento simile è l'opportunità per aggregare nuove prospettive e spinte strategiche. «Nel Golfo di Venezia - commenta da Lepanto Pettenò - ancora oggi il patrimonio storico-culturale rappresenta uno strumento di dialogo e di sviluppo, efficace grazie alla reciproca fiducia di partner pubblici e provati appassionati».