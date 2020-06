Bcc Pordenonese e Monsile si espande, rinnovata la filiale di Jesolo

L'istituto di credito Bcc Pordenonese e Monsile continua a espandersi sul tettirorio veneto e inaugura, oggi stesso, l'espansione in superficie e operatività della sede di via Aquileia 78 a Jesolo. Si tratta del secondo intervento in Veneto dopo l’apertura della nuova filiale di Ormelle lo scorso 25 maggio finalizzato a sostenere il tessuto economico-imprenditoriale del litorale veneziano, particolarmente colpito dalla crisi del Covid-19. A oggi Bcc Pordenonese e Monsile è presente all’interno di un territorio di 93 Comuni con 58 filiali complessive, di cui 15 nella sola provincia di Venezia.

Lavori di ampliamento e potenziamento

La sede di Jesolo, inaugurata nel luglio del 2018, propone oggi nuovi uffici che coprono una superficie totale di 150 mq, con 3 professionisti che affiancheranno gli imprenditori e i commercianti locali offrendo servizi di consulenza personalizzati in base alle diverse esigenze. Dipendente dall’area commerciale di San Donà di Piave, il cui capo area è Eros Priviero, l’agenzia di Jesolo vede come referente di filiale Lucia Cappelletto, assistita dai colleghi Virna Franzi, gestore della clientela, e Filippo Visentin. Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.20 per operatività di sportello e dalle 14.35 alle 16.45 per attività di consulenza e appuntamenti. In filiale è inoltre attivo uno sportello ATM aperto 24h su 24, 7 giorni su 7, per le operazioni di prelievo, versamento di contanti e assegni, bonifici e altri servizi.

«Il progetto di presenza capillare dell’istituto di credito non si ferma – ha dichiarato il presidente Antonio Zamberlan -. Oltre all’importanza operativa e commerciale di questa presenza jesolana, desideriamo supportare le comunità locali per contribuire insieme alla crescita delle stesse in ambito sociale, associativo, culturale e sportivo, un impegno che, come credito cooperativo, da sempre orgogliosamente affianchiamo all’attività bancaria».



«La presenza della nostra banca nel litorale veneto - commenta il direttore generale Gianfranco Pilosio - è nata con l’acquisizione delle filiali dell’ex Banca del Veneziano nel novembre 2016 e poi con l’apertura a Jesolo di metà 2018, con l’espressa volontà di inserimento in realtà socio-economiche aventi peculiarità uniche. Territori con alta vocazione turistica ma con un tessuto economico comunque assortito e variegato, con il quale vogliamo interagire accompagnandone il costante sviluppo, per diventare il riferimento bancario locale. L’ampliamento dei locali della filiale, unitamente al potenziamento del personale, è frutto della soddisfazione per questi primi mesi di presenza in una piazza a cui la banca guarda con fiducia».