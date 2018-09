Nave de Vero, ha aperto oggi il nuovo concept store di Benetton

Ha aperto giovedì con un format completamente rinnovato il negozio United Colors of Benetton al centro commerciale Nave de Vero di Marghera, con un concept hi-tech e informale per un’esperienza a 360° del brand. Nel rinnovato punto vendita, i clienti possono esplorare le collezioni dedicate alla donna e al bambino, in una superficie di circa 500 metri quadrati, distribuiti su un unico piano.

Rinnovata esperienza di shopping

Il design degli interni è caratterizzato dall’impiego di materiali caldi ed eleganti, zone lounge e vegetazione con colori e finiture ispirati all’ambiente mediterraneo che conferiscono allo spazio un aspetto accogliente e naturale. Elemento distintivo del rinnovato store è il “teatro della maglieria”, un’area in cui il brand e i suoi prodotti prendono letteralmente vita: la maglieria Benetton è infatti esposta attraverso mobili e luci appositamente progettati, accompagnati da un led wall che racconta tutte le novità del marchio.

Pagamenti con smartphone

Innovativo anche il banco per il check-out: una postazione circolare, che sostituisce le casse tradizionali, dove i clienti possono pagare con smartphone e carte, consentendo un servizio rapido e senza code.