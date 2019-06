Bibione, al tour di J-ax + Articolo 31 presenza eccezionale del writer Raptuz

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Il tour di J-AX + Articolo 31 si arricchisce di una nuova componente artistica. È infatti confermata la partecipazione dell’artista Raptuz alle date del tour estivo. Tra gli appuntamenti in programma la tappa a Bibione, in programma il 20 luglio. Presenza eccezionale quella del pioniere dei graffiti in Italia che, co-fondatore della Spaghetti Funk, ha portato insieme al collettivo il live painting per la prima volta nel nostro Paese alla fine degli anni ’90. Raptuz presenzierà a tutte le date in programma, portando sul palco nuovamente il live painting, contribuendo alla celebrazione dei 25 anni di carriera di J-AX e alla costruzione di questo spettacolo che porterà gli spettatori in un viaggio esplosivo tra passato e presente.