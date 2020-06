Bibione: riproposto il divieto di fumo in spiaggia anche per il 2020

Il divieto di fumo su tutta la spiaggia di Bibione sarà riproposto anche nella stagione in corso a partire dal mese di giugno. La giunta presieduta dal sindaco Pasqualino Codognotto ha approvato una delibera sul tema “Bibione respira il mare. Spiaggia senza fumo” estate 2020. Il divieto del fumo sul litorale bibionese da Punta Capalonga al Faro di Punta Tagliamento era iniziato nell’estate scorsa, mentre per i fumatori erano state allestite di 41 aree appositamente attrezzate e ben identificabili grazie all’installazione di appositi totem. Attraverso un’ordinanza del sindaco Pasqualino Codognotto, Bibione è stata la prima spiaggia in Italia dove è stato vietato il fumo all’esterno: un progetto condiviso da tutta la città, imprenditori e categorie economiche.

«Si tratta di un’esperienza positiva che ha dato risultati a dir poco soddisfacenti – ha sottolineato il sindaco Codognotto – l’istituzione delle aree “No Smoking” nel nostro litorale ha riscosso un notevole interesse mediatico a livello nazionale ed internazionale e ci ha visti protagonisti in convegni scientifici ed incontri organizzati dal Ministero della Salute, Asl, Istituto nazionale dei Tumori di Milano durante i quali sono state illustrate le best practice di Bibione. Alcuni sindaci della Costa Veneta e del G20 spiagge sono intenzionati a prendere concretamente in esame questa scelta”.

A conferma di ciò, un gruppo di lavoro condotto dal dottor Roberto Boffi responsabile della Pneumologia e del Centro antifumo dell’Istituto nazionale Tumori di Milano assieme ai ricercatori Cinzia De Marco e Ario Ruprecht avevano condotto una ricerca sulla misurazione del black carbon attraverso un apposito misuratore che ha evidenziato il netto miglioramento della qualità dell’aria, con il divieto di fumo.

Gli interventi anche al palazzetto dello sport

Il palazzetto dello sport di Bibione diventa oggetto di nuovi interventi di ristrutturazione. La giunta comunale ha, infatti, approvato una delibera che prevede la sostituzione delle lampade di illuminazione a soffitto e la realizzazione dell’impianto di illuminazione di emergenza centralizzata all’interno del palazzetto dello sport. Il costo dell’intervento è di 60 mila euro, dei quali 24 mila provenienti da contributi regionali, poiché l’amministrazione comunale ha partecipato ad un bando della Regione che prevede il sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi.