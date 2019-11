Bibione punta sulla viabilità: dal Comune stanziati 565mila euro

Interventi di manutenzione ordinaria nel territorio di San Michele al Tagliamento. La giunta comunale guidata dal sindaco Pasqualino Codognotto ha approvato una delibera che prevede un investimento di 565mila euro per effettuare una serie di interventi che riguardano Bibione con l’obiettivo di sistemare le strade in cattive condizioni, eliminandone rotture, discontinuità e dissesti, oltre che garantire un’adeguata protezione, mantenimento e sicurezza viabilistica per un lungo periodo di tempo.

Soddisfazione

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Pasqualino Codognotto: «Dopo alcuni mesi durante i quali l’operatività degli uffici era al minimo a causa di carenza del personale, con l’arrivo dei nuovi tecnici abbiamo ripreso con vigore e a pieno ritmo la programmazione delle opere pubbliche. A breve estenderemo ulteriori interventi nelle zone che presentano problemi del nostro vasto territorio».