Il biglietto dell'autobus si fa alla fermata con lo smartphone grazie al Qrcode

Qrcode in tutte le fermate Atvo per acquistare i ticket con lo smartphone ed evitare di andare nelle biglietterie. E' la novità introdotta dall'azienda di trasporti per affrontare la fase 2. «Le circostanze – spiega il presidente di Atvo, Fabio Turchetto – ci hanno imposto di pensare e ridisegnare nuove forme di mobilità. L’approccio al mezzo pubblico sarà completamente ridimensionato e l’interesse dell’utente sarà diretto principalmente alla sicurezza. Di qui l’idea di mettere a disposizione dei nostri utenti uno strumento agile e veloce per acquistare, in piena autonoma e direttamente alla fermata di partenza, il titolo di viaggio». Una nuova soluzione che «va ad aggiungersi all'e-commerce raggiungibile dal sito aziendale atvo.it e ai già presenti servizi on-line di bigliettazione, rinnovo abbonamenti e costruzione di soluzioni di viaggio, tutti fruibili sempre a mezzo della app DaAaB», dice invece il direttore di Atvo, Stefano Cerchier.

Come funziona?

Saranno 2.500 i qrcode disponibili, uno per ogni fermata. L’utente dovrà semplicemente scansionare il qrcode con il proprio smartphone. A quel punto il sistema riconoscerà automaticamente la posizione di partenza e l’utente dovrà selezionare la fermata di destinazione e acquistare, attraverso il pagamento elettronico, il relativo titolo di viaggio. Il biglietto sarà, dunque, disponibile direttamente nel telefono dell’utente che potrà comodamente attivarlo prima di salire a bordo e, sempre e solo con l’utilizzo del proprio device, esibirlo al conducente e al personale preposto al controllo. Il biglietto permetterà di effettuare la tratta selezionata e scadrà automaticamente.

