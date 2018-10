Marghera Estate: oltre diecimila spettatori alla nuova edizione

Oltre diecimila spettatori, il 30 per cento in più rispetto all’anno scorso, con una media di 600 ospiti a serata. È positivo il primo bilancio di Marghera Estate 2018, la manifestazione che nel mese di luglio ha dato spazio a musica dal vivo e street food e al cinema all’aperto a Marghera. Il concerto finale, in particolare, ha attirato un migliaio di spettatori, con un altro picco significativo di circa 700 persone nella serata de I Los Massadores. Tra gli ospiti anche turisti, grazie anche alla promozione bilingue operata dal Settore Cultura del Comune presso le nuove strutture ricettive di terraferma. Per quanto riguarda la rassegna cinematografica di agosto – settembre, “Cinema Sotto le Stelle 2018” ha programmato 24 proiezioni dal 2 al 28 agosto, registrando la presenza di oltre 12mila spettatori paganti, con una media per proiezione di 502 persone, un sold out e un incremento del 9 per cento rispetto all'edizione 2017. La seconda fase, “Esterno Notte Venezia 74” (29 agosto – 8 settembre) ha presentato 9 proiezioni, registrando una presenza di circa 2.000 spettatori paganti.

“I dati estremamente positivi di questa stagione – ha dichiarato l’assessore alla Coesione sociale e alle Politiche giovanili Simone Venturini - ci confermano che stiamo lavorando bene sia sulla proposta culturale cittadina sia, nello specifico, sulla riattivazione dei nostri quartieri durante i mesi estivi. Quest’anno, pur avendo mantenuto gli aspetti più tradizionali del cinema all’aperto, abbiamo voluto introdurre delle significative novità. Marghera Estate cresce quasi a doppia cifra, così come cresce in tutta la città la voglia di partecipare e vivere fino in fondo le opportunità che il nostro territorio offre. Stiamo già lavorando all’edizione 2019, perché i successi ottenuti non ci devono far dimenticare il fatto che si deve sempre migliorare, ogni anno di più”.