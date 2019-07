Il Marghera Estate va: già 10mila persone in piazza

Primo bilancio da tutto esaurito per Marghera Estate 2019. Sono infatti oltre 10mila le presenze registrate tra concerti e appuntamenti con lo street food in piazza Mercato. Pienone per il concerto della Giovane Orchestra Metropolitana e per le performance delle cover band ospitate sul palco nelle prime tre settimane di luglio che hanno visto il centrp trasformarsi in una grande festa a cielo aperto.

Ultima settimana

La prossima settimana sarà l'ultima dedicata alla musica, perché dal 2 agosto si parte con il cinema sotto le stelle con un fitto programma di film pensati per tutti. A salire sul palco per aprire gli ultimi 7 giorni di musica martedì 23 luglio sarà Sanremo Review 2019, un omaggio al Festival di Sanremo. Mercoledì 24 è la volta della tribute band Zampa di Cocker Band e il concerto Joe Cocker. Giovedì 25 torna invece Miss Città di Marghera: per il terzo anno consecutivo la moda e la bellezza invadono piazza Mercato. Chiusura con il botto, quindi, il 26 luglio con MTV on the road, il tour estivo di MTV UP!, che porterà una cascata di divertimento e musica.

Punto di riferimento culturale

«Marghera Estate anche quest’anno si conferma come punto di riferimento culturale e di intrattenimento per i residenti della zona e della terraferma in generale - spiega Simone Venturini, assessore alle Politiche sociali del Comune di Venezia - Abbiamo strutturato un calendario di iniziative orientati a rispondere alle esigenze di tutto il pubblico, dai più giovani alle generazioni che hanno saputo apprezzare l’offerta di musica lirica e le serate dedicate al ballo liscio. Il programma prevede un’altra settimana di appuntamenti così che, chi non è ancora riuscito a passare a Marghera, avrà l’opportunità di godersi una parentesi estiva in città tra, musica, divertimento e buon cibo con le serate dedicate alla cucina greca».