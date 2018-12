Protezione Civile, nel 2019 nuovi mezzi e attrezzature per 300mila euro

Più di 33mila ore dedicate agli altri, quasi mille in più rispetto al 2017 e addirittura 3.200 rispetto al 2016. Questo il dato principale emerso durante il tradizionale incontro con i volontari della Protezione civile del Comune di Venezia che si è tenuto oggi a Ca' Farsetti alla presenza della vicesindaco Luciana Colle e dell'assessore alla Protezione civile Giorgio d'Este. Tra gli interventi principali del corpo, le emergenze maltempo. In tutto sono state 5mila le ore impiegate in questo tipo di attività, il 15 per cento del totale.

Nell'ultimo anno sono stati acquistati e allestiti un automezzo a nove posti, un generatore, due carrelli appendice, due motoseghe, due transpallet, due gazebo e attrezzature per la cucina da campo. In queste settimane - ha detto il dirigente comunale del settore Protezione civile e Sicurezza del territorio, Valerio Collini - sono inoltre in fase di acquisizione i due polisoccorso che sono stati finanziati nel 2018 e saranno disponibili due auto 4x4 usate che abbiamo ricevuto in comodato d’uso dall’ex Provincia. Grazie alla partecipazione del Comune al progetto Anci per il potenziamento della capacità di risposta alle emergenze - ha aggiunto - acquisiremo nel corso del 2019 mezzi ed attrezzature per un valore complessivo di circa 300mila euro, oltre alle spese di manutenzione degli stessi per un quinquennio. Nel bilancio 2019, poi, sono previsti fondi per centomila euro da utilizzare per l’acquisto di un’altra autovettura e di 50 radio tetra".