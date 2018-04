Il 25 aprile è anche la festa del bòcolo, abusivi in azione con le rose dalle prime ore del giorno

A Venezia si fa doppia festa il 25 aprile, oltre alla ricorrenza della Liberazione, infatti, è il giorno di San Marco, il patrono della città. Proprio questa ricorrenza vuole che gli innamorati donino alla propria dama un bocciolo di rosa, il bòcolo. La tradizione non è sfuggita nemmeno quest'anno ai venditori ambulanti che circolano per la città, attrezzatisi fin dalle prime ore di mercoledì con tanto di rosse rosse.

Non una novità

Non si tratta certo di un'evenienza nuova, dal momento che i venditori abusivi hanno dato dimostrazione, nel corso degli ultimi anni, di sapersi adattare senza difficoltà alle varie occasioni di festa, anche quelle strettamente locali. Così nel gruppo facebook Boca de Leon sono circolate le prime immagini che immortalano gli ambulanti abusivi muoversi per le calli alla ricerca di potenziali acquirenti.

Controlli della Municipale

Come di consueto non mancheranno i controlli degli agenti della polizia municipale, che pattuglieranno le zone più calde della città per contrastare l'azione degli abusivi. C'è da scommetterci che entro la fine della giornata non mancheranno i sequestri. Negli anni passati, infatti, sono stati a migliaia i boccioli requisiti dagli agenti della polizia municipale, oltre alle sanzioni comminate agli abusivi.