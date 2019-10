Riprendono i lavori di bonifica dell’ex ospedale del Lido

La giunta veneziana ha approvato la "variante al progetto operativo di bonifica dell’area dell’ex ospedale al Mare al Lido", atto che permetterà di riprendere e completare le bonifiche dei terreni che il Comune si è impegnato ad eseguire nel contratto di vendita dell’area a Cassa depositi e prestiti (lì sorgerà un doppio resort). I lavori del I° stralcio erano stati conclusi nel 2014 e in seguito è stato deciso di attuare, attraverso Veritas S.p.A., un secondo lotto di lavori: in pratica, si effettuerà la «ricollocazione in sito di terreni certificati nelle aree dove erano stati rimossi e smaltiti i terreni superficiali interessati dagli inquinanti» (costo dell'operazione: 1.116.500 euro). In questo modo, sulle superfici in questione, si potrà attuare il progetto di riqualificazione tanto atteso.

Il sindaco Brugnaro e l'assessore De Martin hanno ricordato che la riconversione dell'ex ospedale al Mare «non solo rispetterà il sistema delle dune favorendo la ri-naturalizzazione del territorio, come già previsto nel piano degli arenili, ma porterà anche nuova occupazione, con 500 posti stabili a regime e manterrà la parte del distretto sanitario, un elemento essenziale ed indispensabile per residenti e visitatori».