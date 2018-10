San Benedetto mette in palio 9 borse di studio per figli e nipoti dei dipendenti

Un concorso per incentivare al rispetto dell’ambiente, rendendo protagonisti figli e nipoti dei dipendenti. È l’ultima iniziativa del Gruppo San Benedetto, realizzata in collaborazione con il Cral aziendale e destinata a ragazzi in età scolastica. L’obiettivo è favorire la conoscenza dei materiali impiegati nel ciclo produttivo, stimolando la creatività e l’abitudine al riciclo e al riuso. Il concorso è denominato “Ricicla con Arte” ed è rivolto a ragazzi frequentanti la scuola primaria e la scuola secondaria di primo e secondo grado, figli e nipoti di dipendenti (compreso lavoratori somministrati) di San Benedetto in forza al 30 novembre 2018.

Il concorso e il tema

Il tema del concorso è libero, i partecipanti dovranno realizzare delle opere manufatte utilizzando il materiale messo a disposizione dall’azienda negli appositi punti di distribuzione. Potranno essere utilizzati anche materiali diversi ma a condizione che siano funzionali alla staticità dell’opera o costituiscano una parte secondaria. L’azienda mette in palio nove borse di studio. Il ritiro dei materiali avverrà presso l’area utilizzata per la distribuzione delle bibite ai dipendenti (situata di fronte alla portineria centrale della sede di Scorzè, tutti i giovedì-venerdì-sabato con orario 8.30-12:30, 14-17.30), entro sabato 1 dicembre. Sarà possibile consegnare le opere dal 26 novembre al 7 cicembre, ai medesimi orari.

La mission

«Il gruppo San Benedetto - si legge in nota - continua ad investire risorse importanti sui temi legati all’ambiente, imparando dalla natura per creare benessere. Da qui la mission "Risorse per Ia Vita", che è il principio da sempre alla base della continua crescita del gruppo e che ne traccia il sentiero anche per il suo sviluppo futuro. È un impegno nato per unire qualità, sicurezza e capacità innovativa con la serietà di un leader di mercato e con l'efficacia di una grande azienda».