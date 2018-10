«Ecco a cosa serve il Mose, ho chiesto di parlare con Toninelli e Presidenza del Consiglio» VIDEO

San Marco evacuata per due ore, dalle 15 alle 17, in attesa che il livello dell'acqua alta, dai 150 centimetri registrati, scenda e renda "fruibile" il salotto della città. Presente in piazza, oltre alle forze dell'ordine e alla protezione civile, anche il sindaco Luigi Brugnaro, che ha sottolineato l'importanza di mettere in sicurezza la città. «Adesso vorrei chiedere a qualcuno se ha compreso la funzione del Mose.Serve esattamente in queste situazioni. Ho chiesto di parlare con il ministro Toninelli e la Presidenza del Consiglio, perché voglio che capiscano i costi enormi da gestire in questa città»

L'acqua alta eccezionale