Dal 2025 in aeroporto in treno: "Ci saranno una stazione sotterranea e la fermata stadio"

Nel 2025 con il treno all'aeroporto Marco Polo di Venezia. E' quanto dichiarato stamattina dal presidente di Save, che gestisce lo scalo lagunare, e il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. I punti di domanda sono ancora diversi, ma la consapevolezza è che uno scalo internazionale non possa transigere da un collegamento via rotaia. I flussi di turisti sono in crescita e, di conseguenza, servono infrastrutture all'altezza.

"Pronti nel 2025"

"Saremo pronti nel 2025 - ha confermato Marchi - stiamo progettando un collegamento ad anello quindi con doppio binario che si discosterà dalla linea principale. I passeggeri arriveranno nella stazione sotterranea per poi raggiungere direttamente lo scalo". Si tratta di un piano su cui serve mettere d'accordo enti e realtà differenti: "Mi sembra che si stia andando avanti - ha sottolineato il sindaco Luigi Brugnaro - Bisgona ringraziare Ferrovie dello Stato, il governo, Save e la Regione, ma anche il Comune. Abbiamo lavorato affinché ci sia questo anello su cui sarà il Cipe a stanziare i fondi necessari, e mi risulta che parte delle risorse ci siano già".

Predisposizione per la fermata stadio

Si tratterà di una deviazione funzionale anche alla futura costruzione del nuovo stadio del Venezia, nel quadrante di Tessera: "Dobbiamo studiare bene la fermata del futuro impianto calcistico - ha spiegato Brugnaro - La vecchia era un po' più avanti". Del resto ancora dove esattamente sorgerà lo stadio non si sa, nonostante i primi progetti siano stati già pubblicati: "E' ancora presto per dirlo - ha concluso Marchi - di certo non appena ci saranno indicazioni lavoreremo subito per la predisposizione di una futura fermata, in modo che quando sarà il momento opportuno serviranno meno risorse e meno tempo per far sì che tutto funzioni a dovere".