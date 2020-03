Colazione da asporto gratis per il personale sanitario di Venezia e Treviso

Continuano le iniziative di gratitudine e solidarietà sul territorio del Veneto, una delle regioni più colpite dalla diffusione di Covid-19. La più recente è quella pensata dalla catena di bar all'americana Brunch Republic e nello specifico le sedi di Mestre e Treviso. I cosiddetti "Brunch", infatti, si fanno paladini di un gesto di aiuto e ringraziamento per tutte quelle persone che stanno lavorando in prima linea per assistere i malati e cercare di ridurre al minimo la diffusione del Coronavirus.

Per questo motivo, tutto il personale sanitario delle Ulss 2 Treviso e Ulss 3 Venezia, passando con il badge presso una delle sedi della nota catena di bar, potrà ricevere in omaggio una colazione da asporto.

I due bar che aderiscono all'iniziativa si trovano rispettivamente in Viale Garibaldi 7, a Mestre e in Piazza S. Leonardo, 25 a Treviso.