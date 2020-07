Bus elettrici al Lido: spazio alla cabina di ricarica, nuove aree per le bici

Correranno a breve sulle strade del Lido e Pellestrina i primi bus elettrici. Nell'ambito del progetto è previsto un riordino dei ciclostalli a piazzale Santa Maria Elisabetta. Dovrà essere liberata l'area in fianco al terminal di navigazione per poter installare una delle cabine di ricarica dei bus. Per diminuire il disagio si sono individuate altre zone per le rastrelliere di fronte al Tempio Votivo e lungo la riviera. Le 12 rastrelliere per 38 metri lineari saranno sostituite da 15 rastrelliere per 45 metri lineari. Il 9 luglio Avm provvederà ad affiggere i cartelli di divieto di sosta dei cicli e l'avviso di rimozione all’interno e in prossimità dell’area.

La mattina del 15 luglio una ditta incaricata avvierà la fase di rimozione delle biciclette ancora presenti negli stalli oggetto di rimozione e al trasporto nel deposito del Comune di Venezia in riviera San Nicolò (angolo Via Selva), dove sarà possibile l’eventuale riconsegna ai proprietari, previo appuntamento. «Un importante progetto green per il Lido e Pellestrina - commenta l'assessore al Bilancio Michele Zuin - in cui l’amministrazione Brugnaro crede molto. Siamo a una fase avanzata della realizzazione dei lavori». «Un grande impegno della nostra amministrazione che investe 27 milioni di euro - aggiunge il prosindaco del Lido Paolo Romor - per un trasporto moderno ed ecosostenibile».