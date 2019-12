Business School del Nordest: firmata l'intesa tra Ca' Foscari e la CUOA Business School

È stato firmato questa mattina l’accordo strategico tra Ca’ Foscari e la CUOA Business School - una delle più importanti scuole italiane di management con sede ad Altavilla Vicentina- per una collaborazione che vuole favorire una formazione di altissima qualità mettendo insieme i punti di forza di entrambe le istituzioni universitarie. L'obiettivo dell'alleanza è quello di promuovere le proprie attività negli ambiti di ricerca applicata, dell'apprendimento attivo, dei master universitari ed executive, delle attività di lifelong learning e formazione corporate/executive.



Le due istituzioni propongono un pacchetto di proposte in grado di consolidare comunità di imprese e di operatori e trasferire conoscenza, tecnologie e competenze multidisciplinari ad alto contenuto innovativo dove Ca' Foscari porterà le proprie competenze in campo linguistico e la conoscenza di aree come quella del food and wine e la CUOA avrà la leadership nelle relazioni con il mondo delle imprese.

Ambiti tematici per il 2020

Per il prossimo anno la collaborazione verterà sui seguenti temi:

International management con particolare attenzione ai mercati del Far East

con particolare attenzione ai mercati del Far East Sustainable building

Food and wine

«Con l'intesa siglata oggi - dice il rettore di Ca' Foscari Michele Bugliesi - Ca’ Foscari e CUOA Business School rafforzano nel territorio le opportunità di alta formazione, nel campo del management e dell'economia in settori strategici e innovativi del mercato. Un progetto che ha l'obiettivo di porsi come centro di riferimento del Nord Est per la formazione lifelong e corporate, un settore sempre più strategico per la competitività e la produttività delle imprese e delle istituzioni pubbliche a fronte della radicale trasformazione tecnologica e digitale che caratterizza i sistemi produttivi del presente e caratterizzerà ancora maggiormente quelli del futuro. Una collaborazione che rafforza la sinergia tra il mondo universitario e dell'alta formazione e il tessuto economico del nostro territorio creando nuove, importanti opportunità di sviluppo e innovazione per le imprese e le istituzioni, e di crescita per Ca' Foscari».