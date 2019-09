Studenti occupati 1 anno dopo la laurea: Ca' Foscari quinto ateneo in Italia

Secondo il QS Graduate Employability Rankings, Ca' Foscari è al 5° posto in Italia per quanto riguarda il numero di laureati occupati a 12 mesi dal conseguimento del titolo. Un parametro, quello del graduate employment rate, sul quale l'ateneo continua a crescere, guadagnando quest'anno 5 posizioni su scala mondiale rispetto all'anno precedente, piazzandosi al 169° posto. Complessivamente il ranking ha valutato oltre 600 atenei in tutto il mondo.

Si tratta di un risultato significativo se si considera che su oltre 20mila istituti universitari nel mondo, solo 500 riescono ad entrare annualmente nel prestigioso ranking. Altri aspetti valutati sono la reputazione presso le aziende e i datori di lavoro, la presenza di alumni che si sono distinti nel proprio ambito professionale, la capacità di networking con mondo delle imprese ed infine le partnership tra università e aziende. Risultati che premiano la qualità della preparazione didattica offerta ai laureati cafoscarini e l'efficacia dei servizi di recruiting e orientamento al lavoro erogati dal Career service dell'Ateneo.